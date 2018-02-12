Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatlıcılar bu sene üzerine isim yazdıkları baklavalarla, aynı hediyeyi almaktan sıkılmış çiftlere çare olmayı, böylelikle baklava satışlarını da artırmayı hedefliyorlar. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım “Sadece Sevgililer Günü’ne değil, kız istemeye gidenler için de baklavanın üzerine kızın ismini yazarak değişiklikler yapıyoruz. Tüketicilerin ilgisi büyük” dedi. Artan fiyatlar konusunda da Yıldırım, şunları söyledi: Fıstık, ana ham madde. Üreticinin elindeki ürünü stokçular alıyor, rant sağlamak için fiyatları yükseltiyorlar. 55-60 liraya mal ettikleri fıstığı, şu an 130 liraya kadar çıkardılar. Lisanslı depoculuk, ithalat gibi tedbirler alınmazsa, fiyatın daha da yükseleceğinden endişe ediyoruz.