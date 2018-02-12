Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat’ta ihalesi gerçekleştirilecek proje, ikinci olarak Şişhane Metro İstasyonu’nda açılacak. Bu yıl içinde hizmete girmesi hedeflenen İBB Living Lab Projesi’nde, fikri olup gerçekleştirme imkânı olmayan girişimcilere ücretsiz olarak üretim, araştırma ve iş geliştirme fırsatı sunulacak. Laboratuvarda girişimcilere fiziksel mekân, araç-gereç ve mühendislik desteği verilecek. Bilişim teknolojilerinin, tasarım ve hizmetlerin, gerçek yaşam ortamında, kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği bir yaşam laboratuvarı ortamı oluşturulacak. Living Lab’da, seminer salonu, kullanıcı deneyim merkezi, showroom, tasarım deneyim alanı, konferans ve toplantı odaları ile 3 boyutlu yazıcılar bulunacak.