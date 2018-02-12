28 Şubat’ta ihalesi gerçekleştirilecek proje, ikinci olarak Şişhane Metro İstasyonu’nda açılacak. Bu yıl içinde hizmete girmesi hedeflenen İBB Living Lab Projesi’nde, fikri olup gerçekleştirme imkânı olmayan girişimcilere ücretsiz olarak üretim, araştırma ve iş geliştirme fırsatı sunulacak. Laboratuvarda girişimcilere fiziksel mekân, araç-gereç ve mühendislik desteği verilecek. Bilişim teknolojilerinin, tasarım ve hizmetlerin, gerçek yaşam ortamında, kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği bir yaşam laboratuvarı ortamı oluşturulacak. Living Lab’da, seminer salonu, kullanıcı deneyim merkezi, showroom, tasarım deneyim alanı, konferans ve toplantı odaları ile 3 boyutlu yazıcılar bulunacak.
Bu laboratuvar herkese açık
12.02.2018 - 06:28 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlût Uysal’ın Başakşehir’de başlattığı Living Lab (Hayat Laboratuvarı) Projesi, İstanbul geneline yaygınlaştırılacak.
Etiketler : laboratuar,
542994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542994.aspx
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