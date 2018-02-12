Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayalı köyünden 7, Akçakeçili köyünden 11 ve Balıklı köyünden ise 20 baş kuzu çalındı. Hayvan hırsızlıklarına karşı Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına ekipleri inceleme başlattı. Yapılan tahkikatta 6 şüpheli tespit edildi. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 38 kuzuyu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 38 kuzu ise sahiplerine geri teslim edildi.