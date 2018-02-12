Kayalı köyünden 7, Akçakeçili köyünden 11 ve Balıklı köyünden ise 20 baş kuzu çalındı. Hayvan hırsızlıklarına karşı Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına ekipleri inceleme başlattı. Yapılan tahkikatta 6 şüpheli tespit edildi. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 38 kuzuyu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 38 kuzu ise sahiplerine geri teslim edildi.
Çanakkale'de hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi
12.02.2018 - 12:25 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı 3 köyden çalınan 38 adet kuzu jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli tutuklandı.
Kayalı köyünden 7, Akçakeçili köyünden 11 ve Balıklı köyünden ise 20 baş kuzu çalındı. Hayvan hırsızlıklarına karşı Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına ekipleri inceleme başlattı. Yapılan tahkikatta 6 şüpheli tespit edildi. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 38 kuzuyu ele geçirdi.
Etiketler : Çanakkale,
543082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543082.aspx
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