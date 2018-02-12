Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre kaza, saat 09.40 sıralarında Ardahan- Göle karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kadir Kanal idaresindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, buzlu yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Kadir Kanal ile birlikte yolculardan 3 kişi yaralandı.

Hayati tehlikeli olmayan yaralılar Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.