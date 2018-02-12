Alınan bilgiye göre kaza, saat 09.40 sıralarında Ardahan- Göle karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kadir Kanal idaresindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, buzlu yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Kadir Kanal ile birlikte yolculardan 3 kişi yaralandı.
Hayati tehlikeli olmayan yaralılar Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ardahan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
12.02.2018 - 12:34 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, saat 09.40 sıralarında Ardahan- Göle karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kadir Kanal idaresindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, buzlu yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Kadir Kanal ile birlikte yolculardan 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Ardahan,
543086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543086.aspx
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