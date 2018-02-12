Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı.

Beynine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede operasyona alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DÜZELTME

Pazar gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığın söylenen İnanır'ın durumuyla ilgili de bir düzeltme yapıldı. Buna göre İnanır, ilk sağlık problemi belirtilerini pazar sabah saatlerinde yaşadı. Eve çağrılan doktorlar tarafından ikna edilen Kadir İnanır, pazar öğlen saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

YÜZDE ASİMETRİ VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

Yüzünde asimetri olan ve konuşma zorluğu çeken Kadir İnanır 14.00'te operasyona alındı. Açık ameliyat uygulanmayan ve anjiyoya benzer bir yöntemle operasyona alınan İnanır'ın hayati tehlikesi olmadığı belirtilldi.

1 HAFTA İÇİNDE TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

Operasyon sonrası asimetri bozukluğu giden ve konuşma problemi ortadan kalkan İnanır'ın tedavisinin beklenen şekilde devam etmesi durumda 3-4 gün daha devam edeceği ve Yeşilçam'ın yaşayan efsanesinin 1 hafta 10 güne kadar taburcu olabileceği açıklandı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran ve İnanır'ın doktoru basın toplantısı düzenledi. Baran, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili "Genel durumu şu an iyi. hayati tehlikesi yok" açıklamasını yaptı.

"UMARIM SİZİN KARŞINIZA DA O ÇIKAR"

Kadir İnanır'ı mutfakta bayılıp yere düşerken tutan hayat arkadaşı Jülide Kural, basın mensuplarına usta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kural "Ben iyi olduğuma göre o da iyiyiye gidiyor. Her şey yolunda konuşuyor sohbet ediyoruz. Umarım sizin karşınıza da o çıkar, sağlığı hakkında bilgi verir. Daha iyi günlerde Kadir'le beni çekersiniz inşallah" diye konuştu.

BEYİNDE PIHTI ATMASI NEDİR?

Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın sebep olduğu pıhtı atma, halk arasında “inme” denilen felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler arasında yer aldığını belirten uzmanlar, sağlıklı beslenme, egzersiz, karın bölgesindeki yağlarla mücadelenin yanı sıra kardiyolojik kontrolleri ihmal etmemek gerektiği uyarısında bulunuyor.

BİRÇOK FİLMDE BAŞROL OYNADI

69 yaşında olan Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında çekilen "Kara Gözlüm" filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Birçok filmde baş rol oynayan İnanır’ın unutulmayan bazı filmleri; Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım... İnanır ayrıca birçok dizide de rol aldı.