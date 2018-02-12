Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutreis sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından sahilde misina ipine dolanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yaptıkları incelemede nesli tükenme tehlikesi olan deniz kaplumbağasının olta iğnesi yuttuğunu belirledi. Zabıta ekiplerinin tutanak tutmasının ardından yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki kaplumbağa plajdan kaldırıldı. Deniz kaplumbağasının dolandığı misina ipi ve olta ucunun büyük balıkları yakalamak için kullanıldığı öğrenildi.