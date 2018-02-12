Turgutreis sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından sahilde misina ipine dolanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yaptıkları incelemede nesli tükenme tehlikesi olan deniz kaplumbağasının olta iğnesi yuttuğunu belirledi. Zabıta ekiplerinin tutanak tutmasının ardından yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki kaplumbağa plajdan kaldırıldı. Deniz kaplumbağasının dolandığı misina ipi ve olta ucunun büyük balıkları yakalamak için kullanıldığı öğrenildi.
Caretta caretta olta iğnesinden öldü
12.02.2018 - 21:15 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde misinaya dolanmış halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının olta iğnesi yuttuğu için öldüğü belirlendi.
Etiketler : muğla,bodrum,turgutreis,caretta caretta,
543184 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543184.aspx
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