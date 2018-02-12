Edinilen bilgiye göre, kaza Siirt-Şirvan karayolunun 25. kilometresinde yaşandı. Turan Gündüz yönetimindeki 34 KG 0364 plakalı araç, yolun yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Siirt ve Şirvan'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşçileri taşıyan araç devrildi: 6 yaralı
12.02.2018 - 21:27 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Etiketler : işçiler,siirt,şirvan,
543188 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543188.aspx
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