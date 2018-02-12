Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Siirt-Şirvan karayolunun 25. kilometresinde yaşandı. Turan Gündüz yönetimindeki 34 KG 0364 plakalı araç, yolun yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Siirt ve Şirvan'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.