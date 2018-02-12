Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giden askeri konvoy, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden geçiş yaptı. Askeri konvoyun geçişi sırasında sokağa çıkan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Konvoydaki askerler, bayrak sallayıp alkışlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi. Konvoyu görerek sokağa inen bir Kıbrıs gazisi, göreve her zaman hazır olduklarını ve ne zaman çağırırlarsa seve seve savaşacağını dile getirdi. Küçük çocuklar da babalarının kucağında asker ağabeylerini el sallayıp uğurladı.