Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Sait Yıldırım, kadına şiddeti tez konusu yaptı. Şiddete maruz kalan kadınlarla yüz yüze görüşen Yıldırım, şiddetin ortaya çıkışında kadın faktörünün etkin rolü olduğunu tespit etti. Yıldırım, “Konuştuğum kadınlarda, şu yargıya vardım. Erkek çalıştığı için çocukları kadın yetiştirmekte, çocuğun cinsel tablosu anne üzerinden şekillenmektedir. Eğer anne, baba tarafından şiddete maruz kalıyorsa anne sessiz kalıyorsa çocuk da bunu görev kabul ediyor” dedi. Kadınların, şiddeti genellikle ‘fiziksel’ olarak değerlendirdiğini; ancak ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddetin de etkin olduğunu kaydeden Yıldırım, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının da şiddetin ortaya çıkmasına yol açtığına değindi. Aile içi ilişkilerin şiddet eylemlerinde etkin olduğunun görüldüğünü belirten Sait Yıldırım, “Kadınların mülakatlarımızda bize ifade ettiği birkaç önemli husus var. Erkeğin ailesinin, özellikle annesinin, şiddet eylemlerinde aile içi ilişkilere müdahalede katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Kayınvalide, gelin üzerinde otorite kurmak istiyor. Bunu da erkek evladı üzerinden gerçekleştiriyor. Normal şartlar altında kadın-erkek arasında problem olmazken, kayınvalide etkisi ve katkısıyla şiddet eylemleri ortaya çıkmakta. Bir anlamda kayınvalide, oğlunu paylaşmak istemiyor. Bu güç otoritesini kendi aile yapısından gördüğü otoriteyi kuşaklararası aktarılan bu kültürel ilişkiyi devam ettirmek istiyor. Hem kadınları kontrol altına almak açısından hem de mevcut durumu korumak açısından kadınlara şiddet uygulandığını söyleyebiliriz” dedi.

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Kastamonu’da küçük yaştan itibaren kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Cevdet Çubukcuoğlu’nun son 3 yılda sağlık durumu ağırlaştı. Böbrek nakli yapılması gereken Çubukcuoğlu’na yapılan testler sonucu, kayınvalidesi İsmet Şahin’in (74) böbreğinin damadına uyum sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine İsmet Şahin’n böbreği, Ankara Medicana Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla damadına nakledildi. Sağlığına kavuşan Çubukcuoğlu “Diyaliz safhasına gelmek üzereyken, kayınvalidem kendi gönlü ve arzusuyla kabul etti. Kendisine minnettarım” dedi. İsmet Şahin de, “Böbreğimin uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla değerlerimi ölçtürdüm. Kendi annesininki olmamış. ’Bağışlayabilirsin’ dediler, ben de ‘tamam’ dedim. Hem damadımı hem kızımı seviyorum” diye konuştu.