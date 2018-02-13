Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal su, temizlenerek ortaya çıkartılan havuzları doldurunca mimari yapısıyla dikkati çeken antik hamam, ilgi odağı oldu. Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile belediyenin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılması için çaba sarf edilen hamam, her mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor. Birçok hastalığa karşı şifalı olduğu bilinen hamam suyu, kaymakamlıktan alınan özel izinle sporculara kış ortasında yüzme keyfi yaşattı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel “Daha önce burası kapalıydı, üzerinde binalar vardı. Kamulaştırılıp yapılan kazılarda havuzlar ortaya çıktı. İlk yapıldığı tarihteki durumunu koruyor. İçinde yaklaşık 50-51 derece sıcak suyu var” diyerek hamamın, içinden kendiliğinden çıkan sıcak suyu bulunan dünyadaki iki yapıdan biri olduğunu söyledi.