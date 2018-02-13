Kaza, Yahyalı ilçesi Yerköy Değirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Develi'den aldığı yükü Mersin limanına götüren Mehmet D. yönetimindeki 33 BEH 86 plakalı TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, TIR'ın şoförü Mehmet D., olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Mehmet D.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Kayseri'de tır devrildi, sürücüsü öldü
13.02.2018 - 08:45 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü Mehmet D., olay yerinde yaşımını yitirdi.
Etiketler : kayseri,kaza,haberler,trafik kazası haberleri,
543274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543274.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER