Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütü kurmak suretiyle halkı korkuttukları, cebir ve şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları ve tefecilik faaliyetinde bulundukları öne sürülen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda N.K. (47), E.O. (38), M.D.T. (43), Ü.Ş. (42), C.U. (41), H.K. (35), O.D. (33), G.K. (30) ve Ü.Y. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Akdağmadeni Adliyesine sevk edildi. Firari M.O.U'yu yakalama çalışmaları sürüyor.