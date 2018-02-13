Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin edilmekte olduğu belirtildi.



Bölge genelinde akşam ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yerlerde çığ riskinin bulunduğu belirtilerek uyarıda bulunuldu.



Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesinde görevli 235 personel ve 188 araç ile ulaşıma

kapanan yolların da bulunduğu bin 540 mahallede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.