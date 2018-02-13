Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah saatlerinden başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Viyadükler üzerinde etkili olan yağış, D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Öte yandan etkili olan sis nedeniyle de güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.