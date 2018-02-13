Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak’ta bulunan Kıbrıs gazisi Lütfü Kökten’in evinin bahçesindeki 2 ayrı kümese başıboş köpekler saldırdı. Kümesteki 50 tavuk telef oldu. Yaklaşık 2 bin 500 lira zarara uğradığını ifade eden Lütfü Kökten, sinirden uyku uyuyamadığını söyledi. Kökten, “Besliyoruz, büyütüyoruz, yazık günah değil mi bu hayvanlara? Benim zararımı kim karşılayacak? Başıboş köpekler grup halinde sokaklarda geziyor. Belediye, başıboş köpekleri neden toplamıyor. Niye seyirci kalıyor, anlam veremiyorum. Yapacaklar, yapsınlar bu işi” diyerek tepki gösterdi.



Kökten’in eşi: "Toplamda 100 tavuğumuz telef oldu"

Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Lütfü Kökten’in eşi Gülten Kökten de, “İkinci kez başımıza böyle bir olay geliyor. 100 tane tavuğum gitti, yazık değil mi. Belediye köpeklere verdiği önemi insana vermiyor. Belediye gelsin, görsün bu vaziyeti” diye konuştu.