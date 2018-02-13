Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Tepebaşı İlçesi Sakintepe Mahallesinde bulunan plastik meyve ve sebze sandığı üretimi yapan bir işletmede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Plastik meyve ve sebze kasalarının alev aldığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye başladı. Olay yerinde konuşan bir çalışan, işletmede plastik meyve ve sebze kasalarını yaptıklarını belirterek, üretilen kasaların farklı illere sevk edildiğini söyledi. Öte yandan kentin birçok yerinden görülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.