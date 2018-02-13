Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Alihan Y. kardeşi Cengiz Y, Hasan A, Hakan A, Ramazan S. ve Batuhan M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Cengiz Y, Hakan A'yı üzerinde taşıdığı bıçakla yaraladı. Kavgada Hasan A. ve Alihan Y. de vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakan A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan olayın şüphelisi Cengiz Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.