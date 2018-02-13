Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyünde bin 400 rakımlı Hasan Dağı’nda geçtiğimiz gün bir ağacın altında av köpekleri tarafından bulunan şahsın kimliği belli oldu. Şahın 26 Ocak günü Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan Mehmet Yarsız’a (33) ait olduğunu öğrenilirken, şahsın aklı dengesinin bazen kaybettiği iddia edildi. Birkaç günlük izne çıkan şahsın ailesinin de eve gitmediği için kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Mehmet Yarsız’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.