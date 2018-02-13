Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde arama yapıldı. Aramada, 7 antitank ve 1 antipersonel roket başlığı ile 5 sevk fişeği toprağa gömülü şekilde bulundu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Polis ihbar üzerine harekete geçti: 7 roket bulundu
13.02.2018 - 23:21 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet roket ele geçirildi.
Etiketler : van,polis,roket,
543470 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543470.aspx
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