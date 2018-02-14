Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli'de bulunan Harbiye Orduevi'nde sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orduevi'nin 25'inci katından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.