Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Sakarya Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hüseyin Rahvan’a, (81) M.S., idaresindeki Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil polis aracı çarptı. Kazada yaralanan Hüseyin Rahvan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.