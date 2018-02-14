Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe jandarma ekipleri, E-90 karayolu üzerinde yaptıkları rutin denetimlerde yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste yapılan kimlik kontrolünde H.K.'nin terör örgütü PKK üyesi olduğu ve arandığını tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.K., adliyeye sevk edildi.