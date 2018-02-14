İlçe jandarma ekipleri, E-90 karayolu üzerinde yaptıkları rutin denetimlerde yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste yapılan kimlik kontrolünde H.K.'nin terör örgütü PKK üyesi olduğu ve arandığını tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.K., adliyeye sevk edildi.
Ankara'da aranan PKK'lı otobüste yakalandı
14.02.2018 - 12:16 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçe jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişiyi yakaladı.
Etiketler : ankara,pkk,otobüs,haberler,
543605 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543605.aspx
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