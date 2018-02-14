Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Atatürk Parkı’nda yapılan toplu nikah töreninde, tüm çiftlere mutluluklar diledi. Selamlama konuşmasının ardından Başkan Mahçiçek, 30 çiftin nikah akitlerini yaparak evlilik cüzdanlarını takdim etti.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren çiftler ise Onikişubat Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.Nikah töreni, çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.