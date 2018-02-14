Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Atatürk Parkı’nda yapılan toplu nikah töreninde, tüm çiftlere mutluluklar diledi. Selamlama konuşmasının ardından Başkan Mahçiçek, 30 çiftin nikah akitlerini yaparak evlilik cüzdanlarını takdim etti.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren çiftler ise Onikişubat Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.Nikah töreni, çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.
Sevgililer Günü'nde 30 çift "evet" dedi
14.02.2018 - 13:08 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen toplu nikah töreninde 30 çift dünya evine girdi.
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Atatürk Parkı’nda yapılan toplu nikah töreninde, tüm çiftlere mutluluklar diledi. Selamlama konuşmasının ardından Başkan Mahçiçek, 30 çiftin nikah akitlerini yaparak evlilik cüzdanlarını takdim etti.
Etiketler : Sevgililer Günü,
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