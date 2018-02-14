Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ise otobüs duraklarına sığındığı görüldü.
İstanbul’da yağmur etkili oluyor
14.02.2018 - 13:15 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, aralıklarla devam ediyor.
Etiketler : İstanbul,
543618 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543618.aspx
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