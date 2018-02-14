Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ise otobüs duraklarına sığındığı görüldü.