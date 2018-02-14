Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı' aleyhinde sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımda bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin propagandasını yaptıkları belirlendi.
Çanakkale'de terör propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı
14.02.2018 - 13:42 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı' aleyhinde sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımda bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler : çanakkale,terör,haberler,propaganda,
543627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543627.aspx
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