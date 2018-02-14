Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı' aleyhinde sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımda bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin propagandasını yaptıkları belirlendi.