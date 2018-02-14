Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şebekenin pasaportlarına el koyarak çalıştırdığı 134 kadın da polis tarafından kurtarılırken, bazılarının geldikleri ülkelerde doktorluk, öğretmenlik yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Yapılan kontrollerde şu ana kadar 10 kadının bulaşıcı cinsel hastalık taşıdığı tespit edildi.



47 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Aralarında gece kulüpleri ve otellerin bulunduğu adreselere giren polis ekipleri fuhuş şebekesinin liderinin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına almıştı. Baskınlarda şebekenin fuhuş yaptırdığı öğrenilen 134 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50'sinin Türk olduğu geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Baskın yapılan ve kadın pazarladığı öğrenilen 10 otel ile 13 gece kulübünün de polis ekipleri tarafından mühürlendiği belirtildi.