Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarp Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, insan kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak isteyen Gürcistan uyruklu P.G.'nin yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yapıldı. X-ray taramasından da geçirilen otobüsün orta kapı merdiveninin yer aldığı boşlukta, bir özel bölme olduğunu fark edildi. Bunun üzerine gizli bölmeyi açan ekipler, burada 2'si kadın 3 kişi bulunduğunu belirledi. Gizli bölmeden çıkarılan kaçakların, Gürcistan uyruklu olduğu saptandı. Kaçaklar ve otobüs sürücü P.G. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.