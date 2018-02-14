Kaza, E96 karayolu Mersinli Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne gitmekte olan Sedat Aydın (47) yönetimindeki 45 S 4092 plakalı tır, aynı yönde seyreden N.A. (58) yönetimindeki 45 DP 665 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmada tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tır sürücüsü Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Aydın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
Manisa'da tır kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü
14.02.2018 - 14:19 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : manisa,manisa kaza,haberler,trafik kazası,
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