Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Belediyesi Mustafa Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, herkes eşine, sevdiğine, yakınlarına Sevgililer Günü nedeniyle hediye aldığını, kimilerinin sevdikleri ile lokantalarda yemek verdiğini ifade ederek, “Birilerinin sevgilisi, birilerinin kardeşi, birilerinin eşi bizim güvenliğimizi sağlamak için kendi varlığımız kendi sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlemek için Zeytin Dalı Operasyonu çerçevesinde bu şartlarda çarpışıyor. Her şeyini ortaya koyuyor. Terör örgütleri ile yoğun bir şekilde uğraşıyor. Biz de bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak yerine o enler adına, o eşler adına, o nişanlılar adına, o kardeşler, o arkadaşlar adına yaklaşık 500 kilo tatlıyı Mehmetçiklere gönderiyoruz. Ağızları tatlansın güç kuvvet olsun, Mehmetçiğimiz yeteri kadar teröristlere dersini vermelerini istiyoruz. Bu bölgeyi teröristlerden temizlemelerini istiyoruz” diye konuştu.