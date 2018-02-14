Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.İ.(28) sağ dizinden, sol kalçasından ve sol baldır diz üstünden yaralandı. Arkadaşları tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Alper İ. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı olayına karışan A.Ç.(18) ve F.Y.'yi 26) ile yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 2 genç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.