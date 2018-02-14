Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinden kura sonuçlarına göre yaklaşık 80 bin vatandaş hac ibadetini yerine getirecek. Biz de hac yolculuğuna dair çalışmaları öğrenmek için Hac ve Umre konusundaki 32 yıllık tecrübesi ile öne çıkan, “Alternatif Tatil” konusunda uzmanlaşmış Elçi Tur’un Yöneticisi ve CEO’su Tahir Başarır’ın fikirlerini aldık. Tahir Başarır; 32 yıldır Müslümanları bu kutlu ibadeti yerine getirmek için kutsal topraklarla buluşturduklarını ve dileklerinin en iyi hizmeti sunarak dualar almak olduğunu ifade ederken, hac ibadetini yapacaklar için hazırlıklılarını tamamladıklarını söyledi.

Tahir Başarır; Mekke’de Kabe’ye 50 metre mesafede bulunan 5* otellerde konaklamalı 13 gece 14 günlük 6700 USD’den başlayan hac programlarıyla ilgili detaylı bilgi için www.elcitur.com.tr sitesinden ve 444 28 29 nolu telefondan yardım alabileceklerini de iletti. Acenta ile gidilebilir belgesini almış olan Hacı Adaylarımızın 16 Haziran saat 17:00 kadar kesin kayıt işlemlerini Acentamızdan yaptırabilirler. Acentamızın Hac kotasında sınırlı sayıda yerlerimiz kalmıştır.Hac organizasyon yetkisi alan diğer acentamız Alwaha Turizm ile 40 Günlük Kabe’ye 650 metre mesafe arasında kaliteli otellerimizde 4100 USD’den başlayan fiyatlarla ikili, üçlü ve dört kişilik odalarda konaklayarak Hacı adaylarının Hac ibadetini yerine getireceklerini ve aynı zamanda 43 Günlük Ramazan Umresi 1250 USD’dan başlayan çok özel promosyon fiyatıyla şimdiden rezervasyon aldıklarını belirtti. Hac programları için www.alwahaturizm.com sitesinden ve 444 32 73 nolu telefondan yardım alabileceklerini de iletti.

HAC ve UMRE İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİ BULACAĞINIZ ADRES



Hac ibadetini yerine getireceklerin, yapılacak resmi işlemleri titizlikle takip etmesi ve yanlarında götürecekleri kişisel eşya ve ihtiyaçlarını özenle seçmesi gerektiğini belirten Tahir Başarır, www.elcitur.com.tr adresinden, sadece müşterilerinin değil, arzu eden herkesin, Arabistan hakkında temel bilgilere, Hac ibadetinin gerekliliklerine ve Hac ve Umre yolculuğu için hayati önerilere kolaylıkla erişebileceğini ve bu adresin aynı zamanda hac ibadetini yerine getirecekler için bir kılavuz görevi gördüğünü kaydetti. UMRE YOLCULUKLARINDA FARKLI SEÇENEKLER Tahir Başarır, Hac dışında Bosna, Dubai, Fas, Kudüs ve Kudüs bağlantılı Umre turlarına dair bilgiler de verdi. 3 gece 4 gün, 7 gece 8 gün, 9 gece 10 gün ve 14 gece 15 gün seçenekleri ile Mekke ve Medine’de birçok yerin ziyaret edilebileceğini belirten Başarır, bu turlarda yine Elçi Tur’un benimsediği kalite anlayışının hakim olduğunu söyledi.



MUHAFAZAKAR AİLELER İÇİN EN UYGUN ALTERNATİF TATİL SEÇENEKLERİ

Sadece kutsal topraklara yapılan ziyaretlere değil muhafazakar ailelerin alternatif turizmdeki arayışlarına da doyurucu seçenekler sunan Elçi Tur, yıl boyunca tatil yapmak isteyenleri de unutmuyor. "Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinde bulunan 36 bin muhafazakâr ailenin 2017 sezonunda Elçi Tur ile seyahat ettiğini belirten yönetim kurulu başkanı Tahir Başarır, yenilikçi tatil anlayışı ile her sezon müşterilerine hitap eden alternatifler sunduklarını ifade ediyor. MARMARİS'İN EN ÖZEL SAHİLİ Tahir Başarır, Elçi Tur'un çatısı altında bulunan ve 2016 yılında yenilenen Avrupa'nın Mavi Bayrak Ödüllü sahilini kucaklayan Marmaris'teki Mavi Deniz Otel'in, bay ve bayanlara özel havuzları, relax havuzu, ahşap isklele, mini club, çocuk parkı ve cafesi ile müşterilerine hizmet verdiğini, Villa Alya Butik ve Alya Piynar Villa Otelin ise müşterilerinin beklentileri doğrultusunda konumlandırılmış aileye özel bahçe ve özel havuza sahip villaları ile zeytin ağaçlarının gölgesinde yaşanacak çok özel bir tatil imkanı sunduğunu kaydetti. Ayrıca yenilenen www.islamiotel.com sitesinin online satışa açıldığını alternatif tatilde erken rezervasyonun başladığını söyledi. Tüm Alternatif otellerin bulunduğun ve Uygun fiyatlar için www.islamitel.com da bulabileceklerini taksit imkanlarının da olduğunu belirtti. Tatil Planları yapan misafirlerimizin erken rezervasyon yaptırmaları halinde %40'e varan indirimlerden faydalanacağını da sözlerine ekledi.444 32 70

BODRUM’DA MUHAFAZAKAR KESME YÖNELİK ÖZEL VİLLADA TATİL…



Sierra Hills Villa Hotel, Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum Torba’da yer alan Sierra Hills Villa butik otelimiz dört mevsim huzurla tatil yapabileceğiniz, doğayı ve yeşili içinde barındıran deniz manzarası ile sakinliğin , sessizliğin ve konforun bulunduğu muhteşem Ege’de seçkin bir lokasyon . Sierra Hills Villa, 10.000 m2 üzerine kurulmuş, 12 adet lüks villadan oluşmaktadır. Villalarımız üç farklı tipte , 3+1 ve 4+1 olup keyifli ve lüks bir konfora sahiptir. Butik villa otelimiz yeşil yamaçlardan Torba koyuna bakmaktadır. Dilerseniz özel villanızın salon , oda veya terasından ya da havuz başından deniz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. 444 32 70





MARKA İÇİN TANITIM VE MARKETİNG ÇOK ÖNEMLİ

Elçi Tur yönetim kurulu başkanı Tahir Başarır sektörün ve özellikle alkolsüz aile oteli konseptinin dünyaya tanıtılması rolünü üstlenmiş olan NCT Medya Grubu Genel Müdürü Necati Dayan’ında Elçi Tur’un ve tesislerin tanıtılmasında ve marketing çalışmalarında önemli katkılarının olduğunu belirtti.