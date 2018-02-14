Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Cudi Dağı kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla; İl Jandarma Komutanlıklarınca 13 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Şehit P.Uzm.Çvş. Serdar Ege Operasyonu'nda 2 adet mağara ve 1 adet barınak tespit edilerek imha edilmiş olup yapılan aramalarda; 4 adet 65 litrelik jelikan, çok sayıda EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 5 adet küçük tüp, 3 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet Kalaşnikof şarjörü, 100 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.