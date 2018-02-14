Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’a gelmek üzere Londra’dan havalanan Türk Hava Yolları’nın TK1982 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi tarifeli uçağı, saat 17.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kuş sürüsüne çarptı. TC-JYO kuyruk tescilli uçak, havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Üç uçak pisti pas geçti

Yaşanan olay nedeniyle uçakların havalimanına inişlerinde de kısa süreli aksama meydana geldi. THY uçağının ardından iniş yapmaya hazırlanan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Öte yandan, havalimanına inmek için alçalan bazı uçaklar da havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Yaşanan kısa süreli gecikmenin ardından seferler normal akışına döndü.

THY teknik ekipleri ise kuş sürüsüne çarpmasının ardından sorunsuz iniş yapan uçakta hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlattı.