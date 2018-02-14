Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan yan yana çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan olan Taksim Meydanı'nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışırken, bazıları ise o anı cep telefonlarına kaydetti. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika boyunca seyredilen gökkuşağının keyfini çıkarttı.