İstanbul’da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan yan yana çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan olan Taksim Meydanı'nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışırken, bazıları ise o anı cep telefonlarına kaydetti. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika boyunca seyredilen gökkuşağının keyfini çıkarttı.
Taksim’de beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı
14.02.2018 - 22:33 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Taksim Meydanı'nda bulunan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, bazıları ise o anı cep telefonlarına kaydetti.
Etiketler : İstanbul,çift gökkuşağı,taksim meydanı,
543735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543735.aspx
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