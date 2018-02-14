Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Karabiga limanında 17 HV 408 plakalı kamyonunu bırakan İsmet Öz çay içmeye gitti. Kahvehanede çay içtiği sırada kamyon, imdat freninin boşalması ile denize uçtu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.