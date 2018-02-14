Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da kar fırtınası meydana geldi. Sevgililer Günü'nü Uludağ'da geçirmek isteyen çiftler Uludağ'a akın edince, adım atacak yer kalmadı. Kar fırtınasının başlaması nedeniyle bazı çiftler zor anlar yaşarken, bazıları da pistlerde kar altında doyasıya eğlendi. Kar ve rüzgarın etkili olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 12 derece, en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

"Kar fırtınası var eğlenemiyoruz"



Sevgililer Günü için Uludağ'a gelen tatilciler, "İstanbul'dan geliyoruz, Sevgililer Günü için geldik. Tipi olduğu için eğlenemiyoruz, burası çok soğuk. 2 günden beridir de kayak yapamıyoruz, yani kötü oldu" dedi.