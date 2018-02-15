Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl kutsal topraklara gidip hacı olacak 80 bin vatandaşımızın heyecanlı bekleyişi sürüyor, birçoğu hazırlıklarını tamamladı bile... Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

Her türlü imkânların sunulduğu hacı adaylarına, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında eğitim ve bilgilendirme yapılıyor. Görevliler, Hac ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi için canla başla çalışıyor.

Mekke-i mükerremede: Peygamber Efendimizin doğduğu ev, Cin Mescidi, Cennetü’l-Mualla Kabristanı, Nur Dağı, (Hira Mağrası), Sevr Dağı, Medine-i münevverede: Yedi Mescitler, Kıbleteyn Mescidi, Kuba Mescidi, Cennetü’l-Bakî Kabristanı, Uhud Şehitliği ziyaret ediliyor.



DOKTORLAR TÜRKİYE’DEN

Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevverede Diyanet İşleri Başkanlığına ait, tıbbi ve teknik donanıma sahip hastane, sağlık merkezleri ve sağlık ocakları bulunuyor. Sağlık hizmetleri Türkiye’den görevlendirilen doktorlar ve sağlık personeli tarafından veriliyor. Tedavilerde Türkiye’den getirilen ilaçlar kullanılıyor. Arafat, Müzdelife ve Mina intikalleri esnasında bile sağlık hizmetleri devam ediyor.



TÜRK USULÜ YEMEKLER

Yemekler ise Türkiye’den görevlendirilen aşçılar tarafından, diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor. Hacı adaylarına otellerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya veriliyor. Otellerde çay ve su ikramı ise 24 saat self servis...

Hac yolcularının Mekke-i mükerremede, Kâbe-i muazzamaya intikalleri Diyanet’in temin ettiği servis araçlarıyla sağlanıyor.

Cidde-Mekke-Medine arasındaki intikaller ile Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevveredeki ziyaret programları yeni ve klimalı otobüslerle yapılıyor.

Arafat’tan Müzdelife’ye intikal de otobüsler vasıtasıyla sağlanıyor.



KARGO HİZMETİ BİLE VAR

Hurma ve hediyelik eşyalarını Türkiye’ye göndermek isteyen hacı adaylarına Medine-i münevverede kargo hizmeti bile veriliyor. Hac yolcularının iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında hava limanlarında personel görevlendiriliyor. Karşılama ve uğurlama hizmeti veriliyor, hiçbir karışıklık veya yığılmama olmaması için görevliler canla başla çalışıyor.