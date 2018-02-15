Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da çeyrek asırdır hac ve umre hizmeti veren Alkuş Turizm yöneticisi İsmail Alkuş, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte taleplerin arttığını söyledi. Acente olarak farklı seçenekler sunduklarını belirten Alkuş şunları kaydetti: “Ramazan ayında 35 günlük umre ücretleri kişi başı 2 kişilik odada bin 400, 3 kişilik odada bin 300 ve 4 kişilik odada ise bin 200 dolar. Bu ücretin içinde uçak biletleri, sahur ve iftar yemekleri, konaklama ücretleri dahil. Umreye gidecekler sadece pasaport masrafları ve 15 liralık yurt dışı çıkış harcını ödeyecekler. Biz Alkuş Turizm olarak ramazanda Bursa’dan 200 kişiyi umreye götürmeyi hedefliyoruz. Umreye talep geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun. Yıllardır hac kurası bekleyip, kurada çıkamayanlar ramazan umresine yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının acenteleri sevindiren güzel bir uygulaması oldu. Artık bir acente en fazla 500, en az 50 kişiyi kutsal topraklara götürebilecek. Geçtiğimiz yıllarda bazı acenteler binlerce kişiyi götürebiliyordu. Bazıları acentelere ise hiç müşteri kalmıyordu. Bu uygulama mağduriyeti ortadan kaldırmış oldu.” Bursa İHA