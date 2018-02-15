Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nde devriye gezen Servet Kara (47) idaresindeki 09 A 8648 plakalı polis aracına, Necip D. idaresindeki 09 F 9919 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen polis aracındaki sürücü Kara ve meslektaşı Mehmet Sarı (53) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise aşırı hız yaptığı tespit edildi. Alkol muayenesi yaptırmak istemeyen ve polise zor anlar yaşatan Necip D. gözaltına alındı.