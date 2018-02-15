Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yaz sezonunda artış gösteren yabancı turistlerin uğrak mekânları olan Uzungöl, Sümela Manastırı gibi bölgelerde çalışan ‘turizm zabıtası’ Nadiia, işletmelerde fiyat kontrolü yapıp, turistlerin şikâyetlerini dinliyor. Altı lisan bilen ve işini severek yaptığını belirten Nadiia Taşğın “Trabzon insanı yardımsever ve cana yakın. Yedi senedir buradayım. Tanışıp arkadaş olduğum çok fazla turist var. Yine Trabzon’a gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bu da bizim işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Turistler Trabzon’un mutfağını çok beğeniyor” diye konuştu.