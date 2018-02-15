Özellikle yaz sezonunda artış gösteren yabancı turistlerin uğrak mekânları olan Uzungöl, Sümela Manastırı gibi bölgelerde çalışan ‘turizm zabıtası’ Nadiia, işletmelerde fiyat kontrolü yapıp, turistlerin şikâyetlerini dinliyor. Altı lisan bilen ve işini severek yaptığını belirten Nadiia Taşğın “Trabzon insanı yardımsever ve cana yakın. Yedi senedir buradayım. Tanışıp arkadaş olduğum çok fazla turist var. Yine Trabzon’a gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bu da bizim işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Turistler Trabzon’un mutfağını çok beğeniyor” diye konuştu.
Turizm elçisi Zabıta Nadiia
15.02.2018 - 06:45 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir Türk ile evlenerek Trabzon’a yerleşen Ukrayna asıllı Nadiia Taşğın, kentte turistlere rehberlik hizmeti vermeye başladı.
Etiketler : nadiia taşğın,zabıta,
543797 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER