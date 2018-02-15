Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

05.00 saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasının depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yayılan yangını kontrol etmekte güçlük yaşayınca çevre ilçelerden takviye istendi. Çevre ilçelerden takviye gelen ekipler hummalı bir çalışma ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altında aldı. Yangın haberini alan fabrika yetkilileri ve işçiler olay yerine geldi. Yangının fabrikanın depoloma alanındaki diğer paletlere sıçramaması için işçiler elleri ve forkliftler ile paletleri taşımaya başladı. Yangında dumanlardan etkilenen veya yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının asıl çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.