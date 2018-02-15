Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çiftlik kavşağındaki akaryakıt istasyonunda park hâlinde bulunan 06 AU 2364 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobil sürücüsü Emre Y. (27) ağır yaralandı, araçtaki yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak ikinci patlama riskine karşı çevredekileri uzaklaştırdı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta inceleme yaptı. Patlamanın, otomobilin arka koltuğundaki mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu meydana geldiği belirlendi. Sürücünün, araca sigarayla binmesinin patlamaya neden olduğu öne sürüldü.