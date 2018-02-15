Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bu sabah, Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Oktay Şahin, eşi Ayşe Şahin'in işlettiği bakkala gitti. Kızı Nurdan Şahin'in de bakkalda olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Şahin, yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı. Eşi ve kızını vurup yaralayan Oktay Şahin, ardından karnına dayadığı silahın tetiğini çekerek, kendini vurdu. Silah sesini duyarak olay yerine gelenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Nurdan Şahin'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oktay Şahin ile eşi Ayşe Şahin ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak Ayşe Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





