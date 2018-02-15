Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 8 Ekim 2014 tarihinde Mahmudiye ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Kız isteme meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıkarken, Paşa Ç. (41) isimli şahıs tabanca ile Turan Yenigün (31) ve kardeşi Tayfur Yenigün'e (22) 7-8 el ateş ederek Tuncer Ç. (36) ile birlikte olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Tayfur Yenigün burada hayatını kaybederken, özel kurulan ekip şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 22 Ocak 2017 tarihinde Tuncer Ç., Mahmudiye İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın diğer firari şüphelisi Paşa Ç.'nin yakalanması için gidebileceği adreslerde farklı zamanlarda bir çok defa eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çevre iller, ilçeler ve köyler araştırıldı. Son olarak Paşa Ç.'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, mahalleyi izlemeye aldı. Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden 4 farklı adreste eş zamanlı olarak bir çok ekiple arama yapıldı. Aramalar sonucunda firari şüpheli Paşa Ç., ağabeyine ait evin ahırında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edildi.