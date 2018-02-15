Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tosya Kavşağında aynı iş yerinde çalışan Orhan Y. ile Mesut S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Mesut S., yanında bulundurduğu bıçakla iş arkadaşı Orhan Y.’yi karın bölgesinden bıçakladı. Bıçaklı saldırıda hafif yaralanan Orhan Y., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sonrasında kaçan Mesut S. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.