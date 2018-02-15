Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalar kapsamında Avsallar Mahallesi’nde takibe aldıkları şüpheli A.T, U.K, F.Y. ve N.Ç. ait 4 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 450 gram esrar, 100 gram kenevir tohumu, 2 kök Hint keneviri, 11 şişe bandrolsüz içki, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T, U.K, F.Y. ve N.Ç.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Alanya'da uyuşturucu operasyonu, 4 kişi yakalandı
15.02.2018 - 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, kaçak içki, tabanca ve tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalar kapsamında Avsallar Mahallesi’nde takibe aldıkları şüpheli A.T, U.K, F.Y. ve N.Ç. ait 4 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 450 gram esrar, 100 gram kenevir tohumu, 2 kök Hint keneviri, 11 şişe bandrolsüz içki, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T, U.K, F.Y. ve N.Ç.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler : alanya,haberler,uyuşturucu,
543914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543914.aspx
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