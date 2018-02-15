Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalar kapsamında Avsallar Mahallesi’nde takibe aldıkları şüpheli A.T, U.K, F.Y. ve N.Ç. ait 4 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 450 gram esrar, 100 gram kenevir tohumu, 2 kök Hint keneviri, 11 şişe bandrolsüz içki, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T, U.K, F.Y. ve N.Ç.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

