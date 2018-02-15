Edinilen bilgilere göre olay, Soma ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde Geventepe bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavga ihbarıyla bölgeye giden jandarma, Yusuf Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma olayla ilgili kaçtığı bildirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İki grup arasında kavga çıktı, 1 kişi öldü
15.02.2018 - 17:22 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.
Etiketler : manisa,haberler,soma,haberler,
543931 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER