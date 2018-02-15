Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Soma ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde Geventepe bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavga ihbarıyla bölgeye giden jandarma, Yusuf Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma olayla ilgili kaçtığı bildirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.