Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün saat 16.00’da Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede staj yapan 2’nci sınıf anestezi öğrencisi ve Ispartalı M.E.K, (23) staj yaptığı esnada hastanenin ameliyathanesinin tuvaletine gitti. Uzun süre M.E.K.’dan haber alamayan arkadaşları tuvalete baktığında M.E.K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Durum hemen hastane güvenliği ve yönetimine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölge güvenlik şeridi çekerek muhafaza altına aldı. Bu sırada olayı öğrenen M.E.K.’nın arkadaşları ameliyathane önünde toplandı. Polisin zor ikna ettiği arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, savcının incelemesinin ardından M.E.K.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.