Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı 27’nci gününde sürerken, Afrin kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapnelinin isabet ettiği 10 asker olay yerinden tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahale edilen yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan çatışmalarda yaralanan 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)askeri de hastaneye tedavi için kaldırıldı.