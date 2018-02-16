Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin sahil yolunda meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen ve sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen transit kamyonet hızını alamayarak önce 28 AL 628 plakalı araca, daha sonra CB 516 CE yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil de yol kenarında park halinde bulunan 52 DE 952 plakalı bir başka otomobile bindirdi. Park halindeki otomobilde aynı şekilde otomobil galerisinin önündeki 06 GD 2468 plakalı araca, bu araçta 52 HK 784 plakalı otomobile çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 araç zincirleme bir şekilde birbirine çarptı. Kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsünün yaralı olarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.